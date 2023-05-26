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В начале грядущей недели в Свердловской области ожидаются грозы и порывистый ветер
Общество
Фото: Ольга Кольтенберг
В начале грядущей недели в Свердловской области ожидаются кратковременные дожди, грозы и порывистый ветер. Однако, по данным синоптиков Уральского гидрометцентра, долгожданные дожди пройдут местами и будут кратковременными. В Екатеринбурге преимущественно без осадков.
В понедельник, 29 мая, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью +15…+20°C, в горах и низинах до +10°C. Днем +28…+33°C. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/сек, при грозах порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +17…+19°C, днем +31…+33°C. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/сек.
Во вторник, 30 мая, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью +13…+18°C, в горах до +8°C. Днем +23…+28°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек, при грозах порывы до 15 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +16…+18°C, днем +26…+28°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек.
В среду, 31 мая, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью +12…+17°C, в горах до +7°C. Днем +27…+32°C, на севере до +22°C. Ветер южной четверти 4-9 м/сек, при грозах порывы до 15 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +15…+17°C, днем +30…+32°C. Ветер южной четверти 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 29 мая, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью +15…+20°C, в горах и низинах до +10°C. Днем +28…+33°C. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/сек, при грозах порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +17…+19°C, днем +31…+33°C. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/сек.
Во вторник, 30 мая, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью +13…+18°C, в горах до +8°C. Днем +23…+28°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек, при грозах порывы до 15 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +16…+18°C, днем +26…+28°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек.
В среду, 31 мая, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью +12…+17°C, в горах до +7°C. Днем +27…+32°C, на севере до +22°C. Ветер южной четверти 4-9 м/сек, при грозах порывы до 15 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +15…+17°C, днем +30…+32°C. Ветер южной четверти 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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