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Силовики устроили рейд по точкам питания уральской столицы
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В уральской столице сотрудники УФСБ, МВД и прокуратуры нагрянули с проверкой в местные точки питания. Вместе с представителями ГУ МЧС и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» они проверили шесть заведений в районе Сортировки.
Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на собственный источники. По данным которых, у некоторых сотрудников точек питания, которые проверили силовики, отсутствовали санитарные книжки, а в самих заведениях не было условий для соблюдения личной гигиены. В числе нарушений также оказались внутренняя отделка помещений, несоответствующая санитарным требованиям, и продукты питания, которые не имели маркировки.
Также не все рестораторы смогли предоставить документы на сырье, подтверждающие качество использовавшихся для приготовления блюд продуктов. Кроме этого, в ходе рейда были выявлены нарушения требований пожарной безопасности.
В пресс-службе УФСБ по Свердловской области подтвердили проведения проверок в местных заведениях.
Напомним, что в Тавде после посещения местного кафе несколько человек обратились в больницы с пищевым отравлением.
Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на собственный источники. По данным которых, у некоторых сотрудников точек питания, которые проверили силовики, отсутствовали санитарные книжки, а в самих заведениях не было условий для соблюдения личной гигиены. В числе нарушений также оказались внутренняя отделка помещений, несоответствующая санитарным требованиям, и продукты питания, которые не имели маркировки.
Также не все рестораторы смогли предоставить документы на сырье, подтверждающие качество использовавшихся для приготовления блюд продуктов. Кроме этого, в ходе рейда были выявлены нарушения требований пожарной безопасности.
В пресс-службе УФСБ по Свердловской области подтвердили проведения проверок в местных заведениях.
Напомним, что в Тавде после посещения местного кафе несколько человек обратились в больницы с пищевым отравлением.
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