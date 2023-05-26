В Тавде проверят местное кафе после массового отравления посетителей





– говорится в сообщении пресс-службы областного СУ СКР. «По факту случившего территориальным следственным отделом СКР по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки на предмет наличия в указанной ситуации признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей)»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Тавде Следственный комитет проверит кафе, после посещения которого несколько человек с признаками пищевого отравления обратились в больницу. Все они заказывали еду в одном заведении в 20-х числах мая.Отмечается, что всем обратившимся в больницу оказывают необходимую медицинскую помощь, в том числе в условиях стационара.