В Тавде некому принимать роды

«Кто вообще рожал, тот поймет, что такое родить вне отделения, без условий и помощи, а если ещё зимой, в машине, где-нибудь на трассе Таборы – Ирбит, посреди леса... Вообще жесть...»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Казалось бы, Тавда — далеко не захолустье, но райцентр и жителей в нём немало — больше 30 тысяч человек. Но так получилось, что на весь город работал только один акушер. И стоило ему приболеть, как возникла проблема — некому стало принимать роды у молодых тавдинок.Пока единственный акушер находится на больничном, беременных женщин из Тавды возят рожать в Ирбит и Екатеринбург. А это, разумеется, не способствует оперативному оказанию помощи, зато создаёт риск, что некоторые из новорожденных будут появляться на свет где-то по дороге между городами.О тавдинском дефиците акушеров поведали сразу несколько пабликов Тавды. Так, ВК-группа «Импульсы» приводит эмоциональное высказывание одной из тавдинок:Таборы уралочка вспомнила не случайно. Дело в том, что к тавдинской больнице прикреплены жители Таборинского района (а это ещё почти 3 тысячи человек). Получается, что и таборинским роженицам в Тавде делать нечего, пока акушер не выйдет с больничного.