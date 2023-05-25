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В Тавде некому принимать роды
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева
Казалось бы, Тавда — далеко не захолустье, но райцентр и жителей в нём немало — больше 30 тысяч человек. Но так получилось, что на весь город работал только один акушер. И стоило ему приболеть, как возникла проблема — некому стало принимать роды у молодых тавдинок.
Пока единственный акушер находится на больничном, беременных женщин из Тавды возят рожать в Ирбит и Екатеринбург. А это, разумеется, не способствует оперативному оказанию помощи, зато создаёт риск, что некоторые из новорожденных будут появляться на свет где-то по дороге между городами.
О тавдинском дефиците акушеров поведали сразу несколько пабликов Тавды. Так, ВК-группа «Импульсы» приводит эмоциональное высказывание одной из тавдинок:
Таборы уралочка вспомнила не случайно. Дело в том, что к тавдинской больнице прикреплены жители Таборинского района (а это ещё почти 3 тысячи человек). Получается, что и таборинским роженицам в Тавде делать нечего, пока акушер не выйдет с больничного.
Пока единственный акушер находится на больничном, беременных женщин из Тавды возят рожать в Ирбит и Екатеринбург. А это, разумеется, не способствует оперативному оказанию помощи, зато создаёт риск, что некоторые из новорожденных будут появляться на свет где-то по дороге между городами.
О тавдинском дефиците акушеров поведали сразу несколько пабликов Тавды. Так, ВК-группа «Импульсы» приводит эмоциональное высказывание одной из тавдинок:
«Кто вообще рожал, тот поймет, что такое родить вне отделения, без условий и помощи, а если ещё зимой, в машине, где-нибудь на трассе Таборы – Ирбит, посреди леса... Вообще жесть...».
Таборы уралочка вспомнила не случайно. Дело в том, что к тавдинской больнице прикреплены жители Таборинского района (а это ещё почти 3 тысячи человек). Получается, что и таборинским роженицам в Тавде делать нечего, пока акушер не выйдет с больничного.
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