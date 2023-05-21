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Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Свердловской области
Общество
Фото: Вечерние ведомости
На выходных в Свердловской области и Екатеринбурге будет жаркая погода: температура воздуха днем поднимется до +32°С. Ожидаются кратковременные дожди и грозы.
В субботу, 27 мая, в регионе переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью 12…17°С, в горах и низинах до 7°С. Днем 27…32°С. Ветер южный, юго-западный со скоростью 2-7 м/сек, при грозе порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 15…17°С, днем 29…31°С. Ветер южный, юго-западный со скоростью 2-7 м/сек.
В воскресенье, 28 мая, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ночью 13…18°С, днем 27…32°С. Ветер ночью южный со скоростью 3-8 м/сек, днем юго-восточный, восточный со скоростью 4-9 м/сек, при грозе порывы до 15 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью 16…18°С, днем 30…32°С. Ветер ночью южный со скоростью 3-8 м/сек, днем юго-восточный, восточный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 27 мая, в регионе переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью 12…17°С, в горах и низинах до 7°С. Днем 27…32°С. Ветер южный, юго-западный со скоростью 2-7 м/сек, при грозе порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 15…17°С, днем 29…31°С. Ветер южный, юго-западный со скоростью 2-7 м/сек.
В воскресенье, 28 мая, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ночью 13…18°С, днем 27…32°С. Ветер ночью южный со скоростью 3-8 м/сек, днем юго-восточный, восточный со скоростью 4-9 м/сек, при грозе порывы до 15 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью 16…18°С, днем 30…32°С. Ветер ночью южный со скоростью 3-8 м/сек, днем юго-восточный, восточный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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