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Алексей Орлов ужесточил особый противопожарный режим в Екатеринбурге

17.31 Пятница, 26 мая 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге ужесточили особый противопожарный режим. Теперь кроме всего прочего вводится полный запрет на посещение лесов и торфяников, а собственникам частных домов и дач рекомендуется готовить бочки с водой. Соответствующий указ подписал мэр Алексей Орлов.

Напомним, что особый противопожарный режим установлен в Екатеринбурге с 8 апреля. Тогда указом был введен запрет использование открытого огня и развеление костров, а также на проезд автомобилей в лесные массивы кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов

С сегодняшнего дня количество запретов увеличивается, в частности запрещается посещать леса и торфяные массивы. На землях общего пользования, на территориях частных домовладений, садоводства или огородничества нельзя:

- использовать пиротехнические изделия бытового назначения;
- хранить и оставлять емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами;
- готовить пищу в мангалах и с помощью открытого огня (за исключением мангалов и иных приспособлений, находящихся и эксплуатирующихся на территориях объектов общественного питания);
- использовать печи, камины и другие отопительные приборы, работающие на твердом топливе, при поступлении штормового предупреждения от МЧС.

Кроме того, собственникам частных домов, правообладателям земельных участков, предназначенных для ведения садоводства или огородничества, рекомендуется обеспечить наличие бочки с водой (не менее 0,2 кубических метра), ведра объемом не менее 10 литров или огнетушителя типа ОП объемом не менее пяти литров возле каждого жилого строения.

Собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков рекомендовано также производить уборку мусора, сухой растительности и покос травы.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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