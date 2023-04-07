Мэр Екатеринбурга ввел особый противопожарный режим

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 8 апреля устанавливается особый противопожарный режим. Соответствующее постановление сегодня подписал мэр Алексей Орлов.Введение особого противопожарного режима накладывает на горожан несколько ограничений. С 8 апреля запрещается использование открытого огня: нельзя разводить костры, сжигать мусор, выжигать траву на земельных участках, примыкающих к лесам, природным паркам, защитным и озеленительным насаждениям, населенным пунктам, а также проводить другие пожароопасные работы.Кроме того, вводится запрет на проезд автомобилей в лесные массивы кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов. Запрещается также использовать мангалы и другие приспособления для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня. Исключением являются мангалы, находящиеся на территории объектов общественного питания.Противопожарный режим предусматривает создание минерализованных полос безопасности, очистку прилегающих к лесу территорий от сухой травы и мусора и мониторинг лесов города с помощью системы «Лесохранитель».