Возрастное ограничение 18+

Мэр Екатеринбурга ввел особый противопожарный режим

14.51 Пятница, 7 апреля 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 8 апреля устанавливается особый противопожарный режим. Соответствующее постановление сегодня подписал мэр Алексей Орлов.

Введение особого противопожарного режима накладывает на горожан несколько ограничений. С 8 апреля запрещается использование открытого огня: нельзя разводить костры, сжигать мусор, выжигать траву на земельных участках, примыкающих к лесам, природным паркам, защитным и озеленительным насаждениям, населенным пунктам, а также проводить другие пожароопасные работы.

Кроме того, вводится запрет на проезд автомобилей в лесные массивы кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов. Запрещается также использовать мангалы и другие приспособления для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня. Исключением являются мангалы, находящиеся на территории объектов общественного питания.

Противопожарный режим предусматривает создание минерализованных полос безопасности, очистку прилегающих к лесу территорий от сухой травы и мусора и мониторинг лесов города с помощью системы «Лесохранитель».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Нижнем Тагиле объявили особый противопожарный режим
07 апреля 2023
С 15 апреля в Свердловской области начинает действовать противопожарный режим
06 апреля 2023
Орлов подписал постановление о ведении гражданской обороны в Екатеринбурге
04 апреля 2023
Уборка акватории Исети и трех прудов стартует в Екатеринбурге
06 апреля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Если народ не хочет, зачем ты сюда идешь?»

Жители Пышмы готовы собирать подписи против одобренного губернатором Евгением Куйвашевым кандидата в главы Дмитрия Кравца
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:23 Водитель Ford сбил школьницу на пешеходном переходе в Екатеринбурге
14:51 Мэр Екатеринбурга ввел особый противопожарный режим
14:28 В Качканаре задержали пытавшегося похитить младенца из коляски в магазине
13:56 На Гурзуфской в Екатеринбурге накренилась труба ТЭЦ
13:20 Работники «Уралэлектромеди» получили высокие государственные награды
12:57 В Екатеринбурге разрешили строить вторую очередь гостиницы Дацюка
12:22 Прокуратура проверит сообщения об издевательстве подростками над пенсионеркой в свердловском поселке
11:51 Боец Александр Емельяненко задержал пьяной выходкой вылет рейса из Екатеринбурга
11:24 В Карпинске собака напала на школьницу во время урока физкультуры
10:52 Urent не будет сдавать в прокат свои самокаты в Екатеринбурге
10:23 В Екатеринбурге вновь произошла массовая драка между иностранными студентами
09:59 В Нижнем Тагиле объявили особый противопожарный режим
09:28 В Каменске-Уральском из-за пожара в общежитии эвакуировались более 100 человек
20:59 В Свердловской области два утопленника за сутки — человек и собака
20:32 Нечистого на руку попутчика задержали транспортные полицейские Нижнего Тагила
20:29 Екатеринбургский пиарщик высказался по поводу вала доносов на него
19:49 Музейный поезд устроил дорожную пробку на екатеринбургском проспекте
19:05 Длительная отсидка «светит» погубившему в Серове ребёнка водителю
18:38 В екатеринбургской ветклинике посоветовали делать прививки енотам
17:59 Приемная кампания в школы искусств Екатеринбурга начнется 15 апреля
17:23 Уборка акватории Исети и трех прудов стартует в Екатеринбурге
16:54 В Екатеринбурге напавшим на женщин на Сортировке мигрантам вынесли приговор
16:28 Второй проекционный пешеходный переход появился в Екатеринбурге
15:54 В Екатеринбурге на площади Первой Пятилетки началась установка Краснознаменной группы
15:31 Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений о плохом состоянии дома детей-сирот в Кировграде
14:48 С 15 апреля в Свердловской области начинает действовать противопожарный режим
Все новости Свердловской области
15:37 Экс-мэра Старого Оскола заподозрили в новых взятках почти на 9 миллионов
14:55 СК заявил о 20 обысках в Петербурге по делу о хищении денег на капремонт
13:51 В небе над Усть-Кутом пролетел объект, похожий на метеорит
12:48 Арестован глава Управления судебного департамента Ростовской области
12:38 На Камчатке вулкан выбросил пепел на высоту в 12 км, это четвертый выброс за сутки
11:47 Продюсеру Пригожину вызвали «скорую» во время съемок
11:16 Омского министра здравоохранения за срыв нацпроекта оштрафовали на 12 тысяч рублей
10:47 Танки и самолеты Израиля нанесли удар на границе с сектором Газа
18:57 ГД приняла законопроект об уголовной ответственности за уничтожение редких растений и грибов
17:16 В Париже протестующие с дымовыми шашками ворвались в офис крупной инвесткомпании
16:16 СК: в Пермском крае школьник ранил ножом другого ученика, возбуждены уголовные дела
15:26 МВД: в Ингушетии погибли сержант, капитан и майор полиции
14:07 Путин утвердил новых членов Общественной палаты РФ
13:57 В Кемерово по делу о диверсии на железной дороге арестован 16-летний подроcток
12:54 Премьер-министр Финляндии Санна Марин подала в отставку
12:52 В ГД рассмотрят законопроект об освобождении добровольцев от уголовной ответственности
12:14 В Венесуэле число задержанных по подозрению в коррупции выросло до 51
11:14 Высокопоставленных ростовских судей подозревают в участии в крупной коррупционной схеме
10:23 СМИ: в Ингушетии в результате боестолкновений погибли трое полицейских
18:59 Путин обвинил США в причинах украинского кризиса
17:32 Путин провел церемонию вручения верительных грамот в Александровском зале
17:07 В Латвии принят закон об обязательной военной службе с 18 лет
16:15 В Ростовской области на трассе перевернулся автобус, пострадали 15 пассажиров
15:37 Володин: закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних могут принять 11 апреля
15:04 В Волгограде возбудили уголовное дело против свердловчанина, прикурившего от Вечного огня
14:05 В Госдуму внесен законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая
Все новости России и мира
15:23 Водитель Ford сбил школьницу на пешеходном переходе в Екатеринбурге
14:51 Мэр Екатеринбурга ввел особый противопожарный режим
14:28 В Качканаре задержали пытавшегося похитить младенца из коляски в магазине
13:56 На Гурзуфской в Екатеринбурге накренилась труба ТЭЦ
13:20 Работники «Уралэлектромеди» получили высокие государственные награды
12:59 Ученые Пермского Политеха создали приложение для оценки зеленого каркаса города
12:57 В Екатеринбурге разрешили строить вторую очередь гостиницы Дацюка
12:22 Прокуратура проверит сообщения об издевательстве подростками над пенсионеркой в свердловском поселке
11:51 Боец Александр Емельяненко задержал пьяной выходкой вылет рейса из Екатеринбурга
11:24 В Карпинске собака напала на школьницу во время урока физкультуры
10:52 Urent не будет сдавать в прокат свои самокаты в Екатеринбурге
10:23 В Екатеринбурге вновь произошла массовая драка между иностранными студентами
09:59 В Нижнем Тагиле объявили особый противопожарный режим
09:51 В первом квартале 2023 года из Пермского края выдворено 26 нелегальных мигрантов
09:28 В Каменске-Уральском из-за пожара в общежитии эвакуировались более 100 человек
20:59 В Свердловской области два утопленника за сутки — человек и собака
20:32 Нечистого на руку попутчика задержали транспортные полицейские Нижнего Тагила
20:29 Екатеринбургский пиарщик высказался по поводу вала доносов на него
19:49 Музейный поезд устроил дорожную пробку на екатеринбургском проспекте
19:05 Длительная отсидка «светит» погубившему в Серове ребёнка водителю
18:38 В екатеринбургской ветклинике посоветовали делать прививки енотам
17:59 Приемная кампания в школы искусств Екатеринбурга начнется 15 апреля
17:23 Уборка акватории Исети и трех прудов стартует в Екатеринбурге
16:54 В Екатеринбурге напавшим на женщин на Сортировке мигрантам вынесли приговор
16:28 Второй проекционный пешеходный переход появился в Екатеринбурге
15:54 В Екатеринбурге на площади Первой Пятилетки началась установка Краснознаменной группы
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK