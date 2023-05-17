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В аэропорту Кольцово пассажирка бросила кошку-сфинкса
Общество
Фото: очевидица / E1.RU
В екатеринбургском аэропорту Кольцово пассажирке отказали в перевозе кошки-сфинкса из-за отсутствия специальной переноски. Тогда она оставила питомца прямо у мусорного ведра, а сама улетела в Москву рейсом авиакомпании Smartavia.
Как сообщает E1.RU со ссылкой на сотрудницу одной из авиакомпаний, кошку оставили в простом рюкзаке. Потом ее забрали сотрудники службы пассажирских перевозок.
В пресс-службе аэропорта Кольцово рассказали, что кошечке уже нашли новых хозяев.
Как сообщает E1.RU со ссылкой на сотрудницу одной из авиакомпаний, кошку оставили в простом рюкзаке. Потом ее забрали сотрудники службы пассажирских перевозок.
«Они просто оставили кошку у мусорного ведра, закрыли ее в портфеле и сказали, что кто-то приедет и заберет ее»,
– рассказала собеседница издания.
В пресс-службе аэропорта Кольцово рассказали, что кошечке уже нашли новых хозяев.
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