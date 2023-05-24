Основной период сдачи ЕГЭ стартовал в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области стартовал основной период сдачи ЕГЭ. Сегодня, 26 мая, выпускники сдавали экзамен по химии, литературе и географии.В департаменте информполитики региона рассказали, что ЕГЭ по химии, литературе и географии выбрал 3 701 человек. Большая часть из них заявилась на химию. Все 142 пункта проведения ЕГЭ, задействованные сегодня, отработали в штатном режиме. Участники экзамена узнают свои результаты не позднее 10 июня.Всего для участников ЕГЭ в этом году в области подготовлено 187 пунктов проведения экзамена, в том числе в учреждениях ГУФСИН, ОДКБ № 1 и на дому. Экзаменационные пункты оснащены камерами видеонаблюдения, автоматизированными рабочими местами, принтерами, сканерами и расходными материалами.В 2023 году в Свердловской области ЕГЭ будут сдавать более 18 тысяч участников, 16 870 из которых – нынешние выпускники.