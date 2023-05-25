Высокий уровень загрязненности почвы выявили при лабораторных испытаниях в Свердловской области

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Проведенные в Свердловской области испытания почвы в лаборатории показали загрязненность многих проб. Выявлением фактов загрязнения занимались сотрудники Испытательной лаборатории Свердловского референтного центра Россельхознадзора.С начала мая текущего года специалисты данного ведомства провели исследования 60 проб почвы, поступивших на изучение от сотрудников Россельхознадзора и от собственных заказчиков.В 15 пробах химики-аналитики выявили превышение по показателю «подвижные формы цинка». Двух изученных пробы показали превышение по «подвижным формам меди», в трех пробах оказалась превышенной массовая доля кислоторастворимых форм мышьяка.Также в 17 образцах зафиксировано превышено содержание нитратного азота.