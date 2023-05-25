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Высокий уровень загрязненности почвы выявили при лабораторных испытаниях в Свердловской области
Общество
Проведенные в Свердловской области испытания почвы в лаборатории показали загрязненность многих проб. Выявлением фактов загрязнения занимались сотрудники Испытательной лаборатории Свердловского референтного центра Россельхознадзора.
С начала мая текущего года специалисты данного ведомства провели исследования 60 проб почвы, поступивших на изучение от сотрудников Россельхознадзора и от собственных заказчиков.
В 15 пробах химики-аналитики выявили превышение по показателю «подвижные формы цинка». Двух изученных пробы показали превышение по «подвижным формам меди», в трех пробах оказалась превышенной массовая доля кислоторастворимых форм мышьяка.
Также в 17 образцах зафиксировано превышено содержание нитратного азота.
С начала мая текущего года специалисты данного ведомства провели исследования 60 проб почвы, поступивших на изучение от сотрудников Россельхознадзора и от собственных заказчиков.
В 15 пробах химики-аналитики выявили превышение по показателю «подвижные формы цинка». Двух изученных пробы показали превышение по «подвижным формам меди», в трех пробах оказалась превышенной массовая доля кислоторастворимых форм мышьяка.
Также в 17 образцах зафиксировано превышено содержание нитратного азота.
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