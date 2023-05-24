Летом в Екатеринбурге планируют отремонтировать 176 детских садов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о подготовке школ и детских садов к новому 2023-2024 учебному году.Ежегодные мероприятия проводятся в соответствии с требованиями министерства просвещения РФ. В частности, проводятся ремонтные работы в детских садах и школах.В дошкольный образовательный комплекс Екатеринбурга входят 345 учреждений, расположенных в 455 зданиях. В них обучаются 85 тысяч детей в возрасте от полутора до семи лет. Этим летом планируется провести различные виды работ в 176 детских садах. В основном будут выполнены косметические работы.Так, в Академическом районе Екатеринбурга запланирован ремонт в 11 детских садах, в Верх-Исетском – в 31, в Железнодорожном – в 20, в Кировском – в 15, в Ленинском – в 10, в Чкаловском – в семи, в Октябрьском – всего в трех, а в Орджоникидзевском – в 79.Помимо этого, во время подготовки к новому учебному году школы тоже должны провести косметический ремонт помещений, который предполагает покраску, побелку, штукатурку стен и потолков, ремонт окон и дверей, покраску труб и приборов и так далее. Будут выполнены кровельные работы и благоустройство территории.Добавим, что всего в Екатеринбурге находятся 163 образовательных учреждения, в том числе 27 гимназий, 12 лицеев, 27 школ с углубленным изучением отдельных предметов и три учреждения общего образования с вечерней формой обучения.