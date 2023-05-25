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Сотрудников компаний-лесопользователей обяжут защищать леса в Свердловской области
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области создается список сотрудников компаний-лесопользователей и лесничеств. Они будут в выходные патрулировать леса для профилактики природных пожаров.
Как сообщили в департаменте информполитики региона, список создается по поручению губернатора, в него войдут 2700 сотрудников компаний-лесопользователей и лесничеств. В выходные их распределят на патрулирование и окарауливание по всей территории региона.
Отдельное внимание планируется уделить брошенным землям сельхозназначения. Главы муниципалитетов вместе с правительством области должны провести масштабную ревизию на своих территориях. Данные передадут в надзорные ведомства.
Напомним, что в Свердловской области действуют 19 природных пожаров на площади 6 258 гектаров.
Как сообщили в департаменте информполитики региона, список создается по поручению губернатора, в него войдут 2700 сотрудников компаний-лесопользователей и лесничеств. В выходные их распределят на патрулирование и окарауливание по всей территории региона.
«На защите леса должны стоять все те, кто пользуется им»,
– отмечают в департаменте.
Отдельное внимание планируется уделить брошенным землям сельхозназначения. Главы муниципалитетов вместе с правительством области должны провести масштабную ревизию на своих территориях. Данные передадут в надзорные ведомства.
Напомним, что в Свердловской области действуют 19 природных пожаров на площади 6 258 гектаров.
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