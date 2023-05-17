В Свердловской области горит 6 258 гектаров леса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области продолжают действовать 19 природных пожаров. Их площадь составляет 6 258 гектаров.Как сообщили в департаменте информполитики региона, локализованы 13 действующих пожаров на площади 1 507 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет.За сутки специалисты МЧС, Авиалесоохраны и лесничеств ликвидировали 17 лесных пожаров на общей площади две тысячи гектаров.Локализованы лесные пожары:- в Артемовском ГО на площади 503 гектара;- Асбестовском ГО на площади 350 гектаров;- Ивдельском ГО на площади 137 гектаров;- Шалинском ГО на площади 119 гектаров;- Березовском ГО на площади 88 гектаров;- Екатеринбурге на площади 23 гектара;- Сухом Логу на площади 10 гектаров.По данным телеграм-канала «Не для протокола», не локализованы шесть природных пожаров на площади 4 750 гектаров.