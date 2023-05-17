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В Свердловской области горит 6 258 гектаров леса
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжают действовать 19 природных пожаров. Их площадь составляет 6 258 гектаров.
Как сообщили в департаменте информполитики региона, локализованы 13 действующих пожаров на площади 1 507 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет.
За сутки специалисты МЧС, Авиалесоохраны и лесничеств ликвидировали 17 лесных пожаров на общей площади две тысячи гектаров.
Локализованы лесные пожары:
- в Артемовском ГО на площади 503 гектара;
- Асбестовском ГО на площади 350 гектаров;
- Ивдельском ГО на площади 137 гектаров;
- Шалинском ГО на площади 119 гектаров;
- Березовском ГО на площади 88 гектаров;
- Екатеринбурге на площади 23 гектара;
- Сухом Логу на площади 10 гектаров.
По данным телеграм-канала «Не для протокола», не локализованы шесть природных пожаров на площади 4 750 гектаров.
Как сообщили в департаменте информполитики региона, локализованы 13 действующих пожаров на площади 1 507 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет.
За сутки специалисты МЧС, Авиалесоохраны и лесничеств ликвидировали 17 лесных пожаров на общей площади две тысячи гектаров.
Локализованы лесные пожары:
- в Артемовском ГО на площади 503 гектара;
- Асбестовском ГО на площади 350 гектаров;
- Ивдельском ГО на площади 137 гектаров;
- Шалинском ГО на площади 119 гектаров;
- Березовском ГО на площади 88 гектаров;
- Екатеринбурге на площади 23 гектара;
- Сухом Логу на площади 10 гектаров.
По данным телеграм-канала «Не для протокола», не локализованы шесть природных пожаров на площади 4 750 гектаров.
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В Свердловской области горит 2 815 гектаров леса
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17 мая 2023