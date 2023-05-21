Возрастное ограничение 18+
Жара до +32°С ожидается в Свердловской области
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области и Екатеринбурге во второй половине недели сохранится жаркая погода. Температура воздуха поднимется до +32°С.
Сегодня, 25 мая, в регионе переменная облачность, без осадков. Днем 27…32°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Днем 29…31°С. Ветер неустойчивый слабый.
В пятницу, 26 мая, в области малооблачно, преимущественно без осадков. Ночью 11…16°С, днем 27…32°С. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице малооблачно, без осадков. Ночью 14…16°С, днем 28…30°С. Ветер неустойчивый слабый.
В субботу, 27 мая, в Свердловской области малооблачно, преимущественно без осадков. Ночью 11…16°С, днем 27…32°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге малооблачно, без осадков. Ночью 14…16°С, днем 28…30°С. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 25 мая, в регионе переменная облачность, без осадков. Днем 27…32°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Днем 29…31°С. Ветер неустойчивый слабый.
В пятницу, 26 мая, в области малооблачно, преимущественно без осадков. Ночью 11…16°С, днем 27…32°С. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице малооблачно, без осадков. Ночью 14…16°С, днем 28…30°С. Ветер неустойчивый слабый.
В субботу, 27 мая, в Свердловской области малооблачно, преимущественно без осадков. Ночью 11…16°С, днем 27…32°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге малооблачно, без осадков. Ночью 14…16°С, днем 28…30°С. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».