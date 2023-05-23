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Собаку отобрали у нижнетагильского живодёра и отдали зоозащитникам

20.50 Вторник, 23 мая 2023
Общество
Скрин из видео: соцсети
В Нижнем Тагиле сегодня, 23 мая, произошла передача избитой владельцем собаки зоозащитникам. Была она не вполне добровольной.

Житель Нижнего Тагила, который на видеокамеру мучил свою собаку, по всей видимости, не внял призывам депутата свердловского Заксобрания Алексея Свалова самостоятельно передать питомца людям, которые с большей ответственностью и заботой относятся к животным. Чтобы попасть в его квартиру и забрать собаку пришлось воспользоваться болгаркой и вскрыть входную дверь. Разумеется, сделано это было не своевольно, а с ведома и с участием представителей официальных органов. Вызволенную у живодёра собаку забрали волонтёры, которые изначально продемонстрировали самый активный интерес к её судьбе.

Напомним, на днях в соцсети попал видеоролик, на котором мужчина бил собаку и угрожал убить её. В связи с этим фактом и повышенным волнением в обществе роликом заинтересовалась полиция. Сотрудники правоохранительных органов установили личность «героя» видео и провели с ним беседу.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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