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Из-за ремонта на 2-й Новосибирской в Екатеринбурге изменится движение автобусов
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на месяц закроют движение на участке улицы 2-й Новосибирской. Там будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим на этот период изменится маршрут движения автобусов №54, №57А и №077, сообщили в мэрии.
Напомним, что ограничения будут действовать с 1 июня по 1 июля от улицы Чемпионов до дома № 68 на улице 2-й Новосибирской. Автомобилисты смогут объехать зону перекрытия по улицам Городской, Предельной и Умельцев.
На этот период временно упраздняются остановки «2-я Новосибирская» в обоих направлениях и «Энерготехникум» в направлении к «Ритейл-парку», а остановка «Чемпионов» в направлении от «Ритейл-парка» переносится.
Также будут введены остановки: «Умельцев», «Ротная», «Городская», «поселок Совхозный».
Транспорт будет ходить следующим образом:
№ 53: улица Нескучная – улица Лучистая – улица Любви – Золотистый бульвар – улица Чемпионов – улица Городская – улица Умельцев – улица 2-я Новосибирская – далее по маршруту;
№ 57А: улица Чемпионов – улица Городская – улица Умельцев – улица 2-я Новосибирская – улица Окружная – далее по маршруту;
№ 077: улица Нескучная – улица Лучистая – улица Любви – Золотистый бульвар – улица Чемпионов – улица Городская – улица Умельцев – улица 2-я Новосибирская – далее по маршруту.
Напомним, что ограничения будут действовать с 1 июня по 1 июля от улицы Чемпионов до дома № 68 на улице 2-й Новосибирской. Автомобилисты смогут объехать зону перекрытия по улицам Городской, Предельной и Умельцев.
На этот период временно упраздняются остановки «2-я Новосибирская» в обоих направлениях и «Энерготехникум» в направлении к «Ритейл-парку», а остановка «Чемпионов» в направлении от «Ритейл-парка» переносится.
Также будут введены остановки: «Умельцев», «Ротная», «Городская», «поселок Совхозный».
Транспорт будет ходить следующим образом:
№ 53: улица Нескучная – улица Лучистая – улица Любви – Золотистый бульвар – улица Чемпионов – улица Городская – улица Умельцев – улица 2-я Новосибирская – далее по маршруту;
№ 57А: улица Чемпионов – улица Городская – улица Умельцев – улица 2-я Новосибирская – улица Окружная – далее по маршруту;
№ 077: улица Нескучная – улица Лучистая – улица Любви – Золотистый бульвар – улица Чемпионов – улица Городская – улица Умельцев – улица 2-я Новосибирская – далее по маршруту.
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