Роспотребнадзор обнаружил в воздухе Алапаевска и Режа вредные вещества





– рассказали в Роспотребнадзоре. «В среднесуточной концентрации несоответствие нормативам установлено по диоксиду азота (1,03 ПДК), взвешенным частицам РМ 10 (2,08 ПДК), диоксиду серы (1,08 ПДК), формальдегиду (2,3 ПДК)»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора обнаружили в воздухе Алапаевска и Режа превышение допустимой концентрации вредных веществ. Об этом говорится на сайте ведомства.Согласно опубликованным данным, а атмосферном воздухе Алапаевска содержание взвешенных частиц РМ 2,5 и РМ 10 находятся на уровне 1,1 ПДК (предельно допустимая концентрация) в максимально-разовой концентрации.В среднесуточных пробах Режа было выявлено превышение допустимой концентрации диокида серы в 1,7 раз, формальдегида – в 8 раз, взвешенных частиц РМ 10 – в 1,78 раза. Кроме этого, при отборе проб на 23 мая 06.00 установлено превышение содержания формальдегида в 3 раза, взвешенных частиц РМ 2,5 – в 1,5 раза в максимально-разовой концентрации.