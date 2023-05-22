В Екатеринбурге ищут нуждающуюся в медицинской помощи 21-летнюю девушку

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге разыскивают 21-летнюю Екатерину Гришину. С 21 мая ее местонахождение остается неизвестным. Сейчас ее ищут близкие, полиция и волонтеры. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».Отмечается, что пропавшая екатеринбурженка нуждается в медицинской помощи.Девушка ростом 174 сантиметра, плотного телосложения, с зелено-голубыми глазами и светлыми волосами. На момент пропажи была одета в голубую ветровку, синие джинсы, белые кроссовки.Розыском пропавшей занимается отдел полиции № 4. Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефону 8-(343)-356-42-04. Также можно позвонить волонтерам по телефону 8-800-044-02-20 (Наталия), или обратиться по номеру «112».