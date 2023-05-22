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Уральцев пригласили на кастинг семейных пар
Общество
Фото предоставлено организаторами
Онлайн-кинотеатр KION запускает шоу «Клиника счастья. Реалити» с Авророй. В кастинге семейных пар приглашают поучаствовать и жителей Урала.
Реалити-шоу станет частью медиафраншизы популярного одноименного сериала. В основе шоу лежит главная идея драмеди – своим счастьем нужно заниматься. Участниками проекта будут реальные семейные пары, которые хотят изменить к лучшему жизнь, личные и интимные отношения.
KION (входящий в экосистему МТС) объявил о начале кастинга в реалити-шоу. Принять участие в проекте смогут семейные пары, которые вместе прожили пять и более лет. Они осознают, что у них есть сложности в отношениях, но не знают, как себе помочь. Чаще всего трудности обусловлены не самыми очевидными причинами и лежат в трех в плоскостях: физического, психологического и эмоционального здоровья.
Фото предоставлено организаторами
Сообщается, что шоу «Клиника счастья. Реалити» рассматривает все аспекты семейных отношений: чувства, секс, гормональный баланс. Каждый эпизод шоу будет посвящен историям двух пар разного возраста и социального положения, которые хотят изменить свою жизнь. Разобраться в отношениях им поможет группа постоянных экспертов – медиков, психологов и сексологов. Вместе с ведущей они будут изучать физическое и психологическое состояние участников и назначать им комплексную «терапию».
Каждая пара, участвующая в шоу, получит набор рекомендаций, которые должны помочь им продолжить работу над отношениями. Зрители же получат практические инструкции и «дорожные карты» для понимания и решения своей проблемы.
Наставники героев: психолог, семейный системный психотерапевт и сертифицированный семейный коуч Юлия Дердо, сексолог и клинический психолог Наталья Романовская, а также врачи-специалисты Клиники гормонального здоровья и холистической медицины под руководством сексолога, заведующей кафедрой эндокринологии ФНМО МИ РУДН, академика РЭА, члена Американского общества эндокринологов Светланы Калинченко.
Премьера проекта ожидается в 2023 году.
Продюсерами реалити-шоу являются Игорь Мишин, Ирина Леденец, Анна Терехина и Ангелина Ашман.
Реалити-шоу станет частью медиафраншизы популярного одноименного сериала. В основе шоу лежит главная идея драмеди – своим счастьем нужно заниматься. Участниками проекта будут реальные семейные пары, которые хотят изменить к лучшему жизнь, личные и интимные отношения.
KION (входящий в экосистему МТС) объявил о начале кастинга в реалити-шоу. Принять участие в проекте смогут семейные пары, которые вместе прожили пять и более лет. Они осознают, что у них есть сложности в отношениях, но не знают, как себе помочь. Чаще всего трудности обусловлены не самыми очевидными причинами и лежат в трех в плоскостях: физического, психологического и эмоционального здоровья.
Фото предоставлено организаторами
Сообщается, что шоу «Клиника счастья. Реалити» рассматривает все аспекты семейных отношений: чувства, секс, гормональный баланс. Каждый эпизод шоу будет посвящен историям двух пар разного возраста и социального положения, которые хотят изменить свою жизнь. Разобраться в отношениях им поможет группа постоянных экспертов – медиков, психологов и сексологов. Вместе с ведущей они будут изучать физическое и психологическое состояние участников и назначать им комплексную «терапию».
Каждая пара, участвующая в шоу, получит набор рекомендаций, которые должны помочь им продолжить работу над отношениями. Зрители же получат практические инструкции и «дорожные карты» для понимания и решения своей проблемы.
Наставники героев: психолог, семейный системный психотерапевт и сертифицированный семейный коуч Юлия Дердо, сексолог и клинический психолог Наталья Романовская, а также врачи-специалисты Клиники гормонального здоровья и холистической медицины под руководством сексолога, заведующей кафедрой эндокринологии ФНМО МИ РУДН, академика РЭА, члена Американского общества эндокринологов Светланы Калинченко.
Премьера проекта ожидается в 2023 году.
Продюсерами реалити-шоу являются Игорь Мишин, Ирина Леденец, Анна Терехина и Ангелина Ашман.
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