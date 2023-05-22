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Куйвашев поручил до конца лета обеспечить жильем погорельцев из Арамили
Общество
Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил до конца лета обеспечить жильем погорельцев из Арамили, где вчера масштабный пожар уничтожил двухэтажный многоквартирный дом на улице Ломоносова. В результате несколько семей лишились крова.
Как сообщили в департаменте информационной политики региона, семьям, которые проживали в сгоревшем дома по договорам соцнайма, должны будут найти и предоставить квартиры на вторичном рынке. Тем, у кого квартира была в собственности, обещают предоставить сертификат на приобретение нового жилья. Его действие распространяется на всей территории Свердловской области. Выдать такие сертификаты должны в течение месяца.
Напомним, что вчера, 21 мая, в Арамили вспыхнули хозяйственные постройки. Из-за сильного ветра и плотной застройки огонь перекинулся на жилой многоквартирный дом.
Как сообщили в департаменте информационной политики региона, семьям, которые проживали в сгоревшем дома по договорам соцнайма, должны будут найти и предоставить квартиры на вторичном рынке. Тем, у кого квартира была в собственности, обещают предоставить сертификат на приобретение нового жилья. Его действие распространяется на всей территории Свердловской области. Выдать такие сертификаты должны в течение месяца.
Напомним, что вчера, 21 мая, в Арамили вспыхнули хозяйственные постройки. Из-за сильного ветра и плотной застройки огонь перекинулся на жилой многоквартирный дом.
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