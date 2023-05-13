В Арамили потушили крупный пожар на площади 1000 квадратных метров

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 21 мая, в Арамили на улице Ломоносова вспыхнули хозяйственные постройки. Из-за плотной застройки и сильного ветра огонь быстро переходил с одного здания на другое, в результате чего огонь перекинулся на многоквартирный двухэтажный дом.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила в 17.18. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из горящего дома самостоятельно эвакуировались 36 человек, из них 7 детей.В тушении участвовали 31 человек и десять единиц техники. В 18.02 спасателям удалось локализовать огонь на площади 1000 квадратных метров. В 20.49 они ликвидировали открытое горение.