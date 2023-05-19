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В Свердловской области ожидаются грозы и жара 29°C
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В начале следующей недели в Свердловской области ожидаются кратковременные дожди, грозы и повышение температуры воздуха до 29°C. Таким прогнозом делятся синоптики Уральского гидрометцентра.
В понедельник, 22 мая, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, днем на севере местами кратковременный дождь, гроза. Ночью +6…+11°C, в низинах до +1°C. Днем +23…+28°C. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +9…+11°C, днем +25…+27°C. Ветер неустойчивый слабый.
Во вторник, 23 мая, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, на севере местами кратковременный дождь. Ночью +7…+12°C, днем +24…+29°C. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +10…+12°C, днем +26…+28°C. Ветер неустойчивый слабый.
В среду, 24 мая, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +8…+13°C, днем +24…+29°C. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +11…+13°C, днем +27…+29°C. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 22 мая, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, днем на севере местами кратковременный дождь, гроза. Ночью +6…+11°C, в низинах до +1°C. Днем +23…+28°C. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +9…+11°C, днем +25…+27°C. Ветер неустойчивый слабый.
Во вторник, 23 мая, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, на севере местами кратковременный дождь. Ночью +7…+12°C, днем +24…+29°C. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +10…+12°C, днем +26…+28°C. Ветер неустойчивый слабый.
В среду, 24 мая, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +8…+13°C, днем +24…+29°C. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +11…+13°C, днем +27…+29°C. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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