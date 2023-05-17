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Две недели проработал новый главврач в Нижнетуринской городской больнице
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Нового главного врача Павла Штэфана в Нижнетуринской городской больницы уволили через две недели после его назначения на должность. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского Минздрава.
Его назначили на пост главврача центральной городской больницы Нижней Туры 5 мая, однако через две недели его освободили от занимаемой должности. Предположительно, поводом для увольнения стало его криминальное прошлое.
Ранее «Уралинформбюро» напомнило, что новый главврач нижнетуринской больницы был судим за мошенничество.
В 2015 году Штэфан незаконно получил 420 тысяч рублей от директора Пермского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы в обмен на покровительство. Тогда Штэфан занимал пост замминистра здравоохранения Пермского края. В 2018 году суд приговорил его к штрафу в 450 тысяч рублей. Об этом подробно рассказывали в СМИ.
Его назначили на пост главврача центральной городской больницы Нижней Туры 5 мая, однако через две недели его освободили от занимаемой должности. Предположительно, поводом для увольнения стало его криминальное прошлое.
Ранее «Уралинформбюро» напомнило, что новый главврач нижнетуринской больницы был судим за мошенничество.
В 2015 году Штэфан незаконно получил 420 тысяч рублей от директора Пермского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы в обмен на покровительство. Тогда Штэфан занимал пост замминистра здравоохранения Пермского края. В 2018 году суд приговорил его к штрафу в 450 тысяч рублей. Об этом подробно рассказывали в СМИ.
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