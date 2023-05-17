Две недели проработал новый главврач в Нижнетуринской городской больнице

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Нового главного врача Павла Штэфана в Нижнетуринской городской больницы уволили через две недели после его назначения на должность. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского Минздрава.Его назначили на пост главврача центральной городской больницы Нижней Туры 5 мая, однако через две недели его освободили от занимаемой должности. Предположительно, поводом для увольнения стало его криминальное прошлое.Ранее «Уралинформбюро» напомнило, что новый главврач нижнетуринской больницы был судим за мошенничество.В 2015 году Штэфан незаконно получил 420 тысяч рублей от директора Пермского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы в обмен на покровительство. Тогда Штэфан занимал пост замминистра здравоохранения Пермского края. В 2018 году суд приговорил его к штрафу в 450 тысяч рублей. Об этом подробно рассказывали в СМИ.