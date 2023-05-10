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Въезд в микрорайон Синие Камни в Екатеринбурге закроют до конца лета
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге до конца лета закроют движение транспорта по съезду с улицы Комсомольской на Хрустальную вдоль здания № 80 на Комсомольской. Ограничения будут действовать с 17 мая по 31 августа.
Перекрытие связано с продолжением строительства транспортной развязки на пересечении скоростного кольца на Базовом переулке с улицей Комсомольской и Сибирским трактом.
Заезд в микрорайон Синие Камни организуют с помощью введения левого поворота на перекрестке на въезде в микрорайон.
Перекрытие связано с продолжением строительства транспортной развязки на пересечении скоростного кольца на Базовом переулке с улицей Комсомольской и Сибирским трактом.
Заезд в микрорайон Синие Камни организуют с помощью введения левого поворота на перекрестке на въезде в микрорайон.
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