Въезд в микрорайон Синие Камни в Екатеринбурге закроют до конца лета

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге до конца лета закроют движение транспорта по съезду с улицы Комсомольской на Хрустальную вдоль здания № 80 на Комсомольской. Ограничения будут действовать с 17 мая по 31 августа.Перекрытие связано с продолжением строительства транспортной развязки на пересечении скоростного кольца на Базовом переулке с улицей Комсомольской и Сибирским трактом.Заезд в микрорайон Синие Камни организуют с помощью введения левого поворота на перекрестке на въезде в микрорайон.