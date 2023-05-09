Созданные с помощью нейросети видеоролики расскажут о Сысертском заводе

– рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

«Компания МТС с 2020 года поддерживает научно-технические и цифровые инициативы по сохранению исторической памяти старого Сысертского чугунолитейного, железоделательного завода, а также формированию современного интерактивного музейного комплекса, креативного кластера, интересного школьникам и молодежи. Проект «Сысертский завод-музей» за несколько лет стали называть – народным. Он создаётся руками местных энтузиастов и волонтёров из различных городов, при поддержке бизнеса»,