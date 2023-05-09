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Созданные с помощью нейросети видеоролики расскажут о Сысертском заводе

12.06 Среда, 17 мая 2023
Общество
Фото предоставлено организаторами
В Сысертском заводе-музее покажут созданные с помощью нейросети трехминутные видеоролики о развитии и разрушении старинного завода. Ролики с участием исторических личностей и живыми свидетелями будут проецироваться на стенах бывшего мартеновского цеха.

Видеоэкспозицию создали цифровая экосистема МТС и Сысертский завод-музей. Благодаря технологии «оживления» посетители познакомятся с реальными высказываниями основателя Сысертского завода Вилима Геннина, немецкого ученого-естествознателя Петра Симона Палласа, писателей Дмитрия Мамина-Сибиряка и Павла Бажова, Константина Егорова – участника Уральской экспедиции Д. И. Менделеева, а также революционера Владимира Ленина.

С помощью конструктора нейронных сетей созданы 15 видеороликов. В специальную программу загружают фотографии исторических личностей, а нейросеть анимирует их мимические мышцы. Так создается эффект видеосъемки живого человека: он моргает, шевелит губами и меняет наклон головы. Дикторы озвучивают героев, синхронизируя звуки с движением губ.

Познакомиться с видеоэкспозицией можно в составе экскурсионной группы по Сысертскому заводу.

«Компания МТС с 2020 года поддерживает научно-технические и цифровые инициативы по сохранению исторической памяти старого Сысертского чугунолитейного, железоделательного завода, а также формированию современного интерактивного музейного комплекса, креативного кластера, интересного школьникам и молодежи. Проект «Сысертский завод-музей» за несколько лет стали называть – народным. Он создаётся руками местных энтузиастов и волонтёров из различных городов, при поддержке бизнеса»,

– рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.


С того момента, как сысертский краевед Александр Савичев открыл завод-музей, его экспозицию увидели уже около 7000 человек. В 2023 году на территории завода с помощью технологий дополненной реальности «восстановлены» семь механизмов 19 века «заводских махин». Сысертский заводской музей – это единственный на Урале, где благодаря современным технологиям механизмы можно увидеть на своих же местах и в тех же размерах. Оригиналы этих механизмов утрачены в начале 20 века.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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