По ночному Екатеринбургу ради рабочих заводов ходит трамвай

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге трамвай одного из маршрутов теперь ходит и в ночное время, — пишет издание «Уралмаш-Эльмаш». Решение продлить часы его работы напрямую связано с военными заказами.По ночам по Екатеринбургу ходит трамвай 8-го маршрута. Он выезжает с конечной на улице Машиностроителей (микрорайон Уралмаш Орджоникидзевского административного района города), делает крюк по Уралмашу, выезжает на проспект Космонавтов и доходит до самого центра Екатеринбурга. С проспекта Ленина он сворачивает на улицу Малышева, доезжает до улицы Высоцкого, а ход свой заканчивает на ЖБИ, на остановке «40-летие ВЛКСМ».Если посмотреть на официальном сайте ЕМУП «Городской транспорт», легко убедиться, что «восьмёрка» работает дольше трамваев остальных маршрутов. И если трамваи начинают разъезжаться из депо по своим маршрутам в 7 часов утра, то маршрут №8 стартует на 2 часа раньше. Из-за такой перемены на сайте даже возникла некоторая трудность с отображением расписания «восьмёрки» - по имеющейся там таблице можно подумать, что в сутках 25 часов (и именно в «25 час» трамвай выходит в последний за день рейс).Изменить часы работы «восьмёрки» пришлось из-за нагрузки на заводы. Задача развозить заводчан после ночных смен легла на трамвай 8 маршрута.