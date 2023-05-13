Возрастное ограничение 18+
В Артемовском ищут 81-летнего пенсионера, пропавшего 15 мая
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Свердловской области в Артемовском пропал 81-летний Владимир Ткачук. Со вчерашнего дня, 15 мая, его местонахождение остается неизвестным, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Пожилой мужчина ростом 180 сантиметров, худощавого телосложения, с карими глазами и седыми короткими волосами. Был одет в куртку молочного цвета, красную олимпийку на молнии, синие джинсы и ярко-красную кепку.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пенсионерка, просят звонить волонтерам по телефонам: 8-800-700-54-52, 8-922-219-06-72 (Олеся), – или обращаться по номеру «112».
Пожилой мужчина ростом 180 сантиметров, худощавого телосложения, с карими глазами и седыми короткими волосами. Был одет в куртку молочного цвета, красную олимпийку на молнии, синие джинсы и ярко-красную кепку.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пенсионерка, просят звонить волонтерам по телефонам: 8-800-700-54-52, 8-922-219-06-72 (Олеся), – или обращаться по номеру «112».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».