От клещей в Свердловской области пострадали 6,5 тысяч человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

С начала сезона от клещей в Свердловской области пострадал 6 571 человек, в том числе 1 451 ребенок. Это на 16% ниже аналогичного периода прошлого года и в 1,27 раза ниже среднего многолетнего уровня.В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, что наибольшее количество пострадавших от клещей зафиксировано в Байкаловском и Слободо-Туринском муниципальных районах, Пышминском, Талицком, Тугулымском, Ачитском, Шалинском и Новолялинском городских округах, Алапаевском районе, Ирбитском МО, Дегтярске и Каменске-Уральском.В Екатеринбурге от клещей пострадали 2000 человек (30,4% от всех пострадавших), среди них – 245 детей.С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 10 человек, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» – 51 человек.