Первый этап опрессовок стартует в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня, 15 мая, в Екатеринбурге стартует первый этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Опрессовки будут проходить до 19 мая.В пресс-службе мэрии напомнили, что на время проведения опрессовок в домах не будут отключать горячую воду. Диагностика магистральных, распределительных и квартальных сетей повышенным давлением через обратный трубопровод будет проводиться с 23.00 до 06.00. В случае отсутствия горячей воды горожанам следует обращаться в организации ЖКХ по месту жительства.На период проведения опрессовок владельцам зданий, тепловых сетей и пунктов необходимо отключить системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения от испытываемых трубопроводов и организовать надзор за ними. Владельцам складских и подвальных помещений с материальными ценностями также нужно организовать дежурства и принять меры по предотвращению их затопления, если будут повреждены трубопроводы тепловых сетей.При обнаружении утечек горячей воды необходимо сообщить об этом в Центральную диспетчерскую службу ЕТК по телефонам: 329-33-52, 329-37-52, 329-37-01 или 329-37-00.