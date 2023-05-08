ФК «Урал» прерывал безвыигрышную серию, вырвав победу в уральском дерби

Владислав Постников © Вечерние ведомости

В матче 27-го тура МИР ПРЛ футбольный клуб «Урал» принимал на «Екатеринбург Арене» гостей с Южного Урала – ФК «Оренбург». Встреча завершилась победой хозяев поля.Первый тайм прошёл без голов, отметившись лишь двумя жёлтыми карточками у футболистов «Урала».Во втором тайме Виктор Гончаренко перестроил игру команды – на 59-й минуте главный тренер «Урала» сделал тройную замену. А уже через три минуты «Урал» открыл счёт – отличился Александр Юшин. Счёт 1:0 продержался более 20 минут, пока на 83-й минуте матча нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов сравнял счёт 1:1. «Уралу» куда нужнее была победа, чем уже не имеющему турнирных задач «Оренбургу» (команда далека и как от медалей, так и от зоны вылета), и «Урал» эту победу вырвал – на 89-й минуте мяч в ворота гостей залетел после удара Артёма Мамина. Правда, потом этот гол переквалифицировали в автогол защитника «Оренбурга» Кирилла Капленко. Так или иначе счёт 2:1 стал итоговым.Победа позволила екатеринбургскому клубу прервать безвыигрышную серию из семи матчей в Премьер-лиге и оторваться от зоны вылета – теперь в активе ФК «Урал» 30 очков. Следующий матч екатеринбуржцы проведут в Самаре с «Крыльями Советов», своим ближайшим соседом по турнирной таблице (сейчас команды занимают 11-е и 12-е места соответственно).