В Свердловской области ищут двух пожилых женщин 79 и 85 лет

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области ищут двух пожилых женщин: 79-летнюю Нели Тарасенкову из Екатеринбурга и 85-летнюю Нину Чугурову из села Мезенское Заречного округа. Местонахождение женщин неизвестно с 12 мая.Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».Тарасенкова ростом 151 сантиметр, худощавого телосложения, с седыми волосами и голубыми глазами. Была одета в красную куртку, темные штаны, черные ботинки и шапку молочного цвета.Чугурова ростом 152 сантиметра, тоже худощавого телосложения, с седыми волосами и серо-голубыми глазами. Была одета в зеленую кофту, фиолетовый халат, черные штаны и голубые сланцы. Отмечается, что 85-летняя женщина нуждается в медицинской помощи.Всех, кто может что-либо знать о местонахождении женщин, просят звонить волонтерам по одному из номеров: 8-800-700-54-52, 8-953-053-04-83 (Екатерина), 8-902-274-95-00 (Наталья), 8-904-544-72-24 (Людмила); или обращаться по телефону «112».