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Синоптики продлили предупреждение об атмосферном загрязнении в Свердловской области
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра продлили предупреждение об атмосферном загрязнении в Свердловской области до 17 мая.
Объявляются НМУ первой степени опасности.
Ранее синоптики объявляли предупреждение, которое должны были снять 13 мая в 20.00.
«До 20 часов 17 мая на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе»,
– говорится в сообщении синоптиков.
Объявляются НМУ первой степени опасности.
Ранее синоптики объявляли предупреждение, которое должны были снять 13 мая в 20.00.
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