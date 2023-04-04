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Синоптики предупредили об атмосферном загрязнении в Свердловской области
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают жителей Свердловской области об атмосферном загрязнении из-за неблагоприятных метеорологический условий.
Отменить предупреждение должны 13 апреля в 20.00.
«На территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности»,
– говорится в сообщении ФГБУ «Уральское УГМС».
Отменить предупреждение должны 13 апреля в 20.00.
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