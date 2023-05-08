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Готовящих шашлыки екатеринбуржцев обнаружили в Юго-Западном лесопарке
Общество
Скрин из видео: департамент информационной политики Свердловской области
Вчера в ходе рейдов по лесопаркам и другим местам отдыха в Екатеринбурге были обнаружены местные жители, которые готовили шашлыки на мангале. Их заметили в районе озера Чемоданчик в Юго-Западном лесопарке.
Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, теперь они и администрация лесопарка понесут ответственность.
Всего за минувшую пятницу, 12 мая, в регионе было проведено 58 рейдов, в ходе которых специалисты Госпожанадзора возбудили 7 административных расследований и составили 42 протокола об административном правонарушении.
Также представители муниципалитетов провели 223 выездных инспекции, по итогам которых было возбуждено 12 дел за нарушение порядка выжигания сухой травы, сжигание мусора и разведение костров, а также 110 дел за ненадлежащее содержания территории.
Напомним, что 6 мая свердловские власти запретили прогулки по природным паркам и лесам.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период особого противопожарного режима предусмотрены штрафы:
– до 60 тысяч рублей для граждан;
– до 110 тысяч рублей для должностных лиц;
– до 2 млн рублей для юрлиц.
За уничтожение или повреждение насаждений в результате неосторожного обращения с огнем предусмотрена уголовная ответственность в виде:
– штрафа от 300 до 500 тысяч рублей;
– обязательных работ до 480 часов;
– исправительных работ до 2 лет;
– принудительных работ до 4 лет либо лишение свободы на аналогичный срок.
За уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате поджога:
– штраф до 1 миллиона рублей;
– лишение свободы до 8 лет со штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей.
В населенных пунктах предусмотрена ответственность за нарушение дополнительных требований пожарной безопасности в виде штрафов:
– до 5 000 рублей для граждан;
– до 150 тысяч рублей для юрлиц.
Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, теперь они и администрация лесопарка понесут ответственность.
Скрин из видео: департамент информационной политики Свердловской области
Всего за минувшую пятницу, 12 мая, в регионе было проведено 58 рейдов, в ходе которых специалисты Госпожанадзора возбудили 7 административных расследований и составили 42 протокола об административном правонарушении.
Также представители муниципалитетов провели 223 выездных инспекции, по итогам которых было возбуждено 12 дел за нарушение порядка выжигания сухой травы, сжигание мусора и разведение костров, а также 110 дел за ненадлежащее содержания территории.
Напомним, что 6 мая свердловские власти запретили прогулки по природным паркам и лесам.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период особого противопожарного режима предусмотрены штрафы:
– до 60 тысяч рублей для граждан;
– до 110 тысяч рублей для должностных лиц;
– до 2 млн рублей для юрлиц.
За уничтожение или повреждение насаждений в результате неосторожного обращения с огнем предусмотрена уголовная ответственность в виде:
– штрафа от 300 до 500 тысяч рублей;
– обязательных работ до 480 часов;
– исправительных работ до 2 лет;
– принудительных работ до 4 лет либо лишение свободы на аналогичный срок.
За уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате поджога:
– штраф до 1 миллиона рублей;
– лишение свободы до 8 лет со штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей.
В населенных пунктах предусмотрена ответственность за нарушение дополнительных требований пожарной безопасности в виде штрафов:
– до 5 000 рублей для граждан;
– до 150 тысяч рублей для юрлиц.
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