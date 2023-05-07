С 15 мая в уральской столице стартует первый этап опрессовок





– подчеркнули в мэрии. «ЕТК напоминает, что на период опрессовок владельцам зданий, тепловых сетей и пунктов необходимо произвести надежное отключение систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения от испытываемых трубопроводов и организовать надзор за ними»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

С 15 по 19 мая в уральской столице будет проводиться первый этап гидравлических испытаний тепловых сетей в рамках подготовки к новому отопительному сезону.Как сообщили в пресс-службе екатеринбургской администрации, опрессовки будут проходить без ограничения водоснабжения потребителей. Проводить испытания будут в ночное время с 23.00 до 06.00.Если горячей воды не будет, горожанам нужно будет обращаться в организации ЖКХ по месту жительства (УК, ТСЖ, РЭМП).Также владельцев складских и подвальных помещений попросили организовать дежурства в период испытаний, чтобы принять меры в случае затоплений.В случае обнаружения утечек горячей воды необходимо звонить в Центральную диспетчерскую службу АО «ЕТК» по телефонам: 329-33-52, 329-37-52, 329-37-01, 329-37-00.