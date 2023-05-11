В Сысертском районе перекроют дорогу из-за съемок фильма





– говорится в сообщении свердловского ГИБДД. «Госавтоинспекция информирует о временном ограничении движения транспорта с 09.00 до 12.00 и с 15.00 до 19.00 в связи с проведением съемок художественного фильма "Исчезнувший велосипедист"»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 13 мая, в Сысертском районе Свердловской области на 5-м километре трассы «Арамиль – деревня Андреевка» перекроют дорогу для съемок художественного фильма.Водителей просят отнестись к неудобствам с пониманием и заранее выбирать пути объезда.