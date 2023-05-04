Возрастное ограничение 18+
Самовольную стройку бассейнов на Шарташе в Екатеринбурге огородили металлическим забором
Общество
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
В Екатеринбурге огородили металлическим забором участок на западном берегу Шарташа в Екатеринбурге, где в конце зимы начались строительные работы. Это заметил читатель «Вечерних ведомостей», посещающий Шарташский лесопарк.
Изначально строительная площадка не была ничем огорожена. Затем появилось временное ограждение, а сейчас и основательный забор – столбики на бетонном основании и сетка между ними.
В апреле Госстройнадзор попросил администрацию Екатеринбурга принять меры по факту самовольного строительства на Шарташе. Вчера в мэрии заявили, что намерены 15 мая подать иск в суд, чтобы остановить незаконное строительство.
В компании Baden Family, владеющей сетью терм, неоднократно заявляли, что на данном участке, находящемся в частной собственности, «ведётся благоустройство территории» и что они не намерены отказываться от строительных работ.
Изначально строительная площадка не была ничем огорожена. Затем появилось временное ограждение, а сейчас и основательный забор – столбики на бетонном основании и сетка между ними.
В апреле Госстройнадзор попросил администрацию Екатеринбурга принять меры по факту самовольного строительства на Шарташе. Вчера в мэрии заявили, что намерены 15 мая подать иск в суд, чтобы остановить незаконное строительство.
В компании Baden Family, владеющей сетью терм, неоднократно заявляли, что на данном участке, находящемся в частной собственности, «ведётся благоустройство территории» и что они не намерены отказываться от строительных работ.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».