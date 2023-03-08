Возрастное ограничение 18+
«Баден Баден» опять на Шарташе
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
У жителей Екатеринбурга вновь возникла тревога по поводу сохранности одного из самых крупных и популярных лесопарков города — Шарташского. Любители погулять там даже в весеннюю слякоть сообщили о подозрительной активности, возникшей на одном из участков особо охраняемой природной территории.
В западной части Шарташского лесопарка горожане заметили строительную технику и работы по закладке фундамента под какой-то объект. Как удалось выяснить активистам, этот участок выделен компании, владеющей сетью «помывочных» комплексов «Баден Баден». Рядовые работники, спешно подготавливающие территорию под какую-то стройку, проговариваются, что там будут сооружать бассейны количеством аж три штуки. Меж тем, в дирекции лесных парков жителей успокаивают — мол, там идёт всего-лишь благоустройство лесопарка, начатое ещё несколько лет назад. Понятно, никого такие заверения не успокоили (тем более, что к уже осуществлённому «благоустройству» Шарташского лесного парка у екатеринбуржцев остались больше вопросы).
Сегодня стало известно, что территориальный орган общественного местного самоуправления «Каменные палатки» направил запрос в прокуратуру Кировского района Екатеринбурга. В нём излагается требование провести проверку начавшегося в лесопарке строительства. Кроме того, ТОС «Каменные палатки» озвучил планы провести в ближайшее время круглый стол и обсудить в этом формате застройку берегов озера Шарташа, на которую замахивается то одна, то другая коммерческая организация. К разговору пригласят не только любителей природы, но городских чиновников, экологов и экспертов.
Новости о начавшейся стройке на Шарташе звучат тем тревожнее, что «случайно» (а если вдуматься, вполне закономерно) совпали с начавшейся застройкой лесной территории на Широкой Речке. Сегодня там началась вырубка деревьев, несмотря на протесты жителей города.
В западной части Шарташского лесопарка горожане заметили строительную технику и работы по закладке фундамента под какой-то объект. Как удалось выяснить активистам, этот участок выделен компании, владеющей сетью «помывочных» комплексов «Баден Баден». Рядовые работники, спешно подготавливающие территорию под какую-то стройку, проговариваются, что там будут сооружать бассейны количеством аж три штуки. Меж тем, в дирекции лесных парков жителей успокаивают — мол, там идёт всего-лишь благоустройство лесопарка, начатое ещё несколько лет назад. Понятно, никого такие заверения не успокоили (тем более, что к уже осуществлённому «благоустройству» Шарташского лесного парка у екатеринбуржцев остались больше вопросы).
Сегодня стало известно, что территориальный орган общественного местного самоуправления «Каменные палатки» направил запрос в прокуратуру Кировского района Екатеринбурга. В нём излагается требование провести проверку начавшегося в лесопарке строительства. Кроме того, ТОС «Каменные палатки» озвучил планы провести в ближайшее время круглый стол и обсудить в этом формате застройку берегов озера Шарташа, на которую замахивается то одна, то другая коммерческая организация. К разговору пригласят не только любителей природы, но городских чиновников, экологов и экспертов.
Новости о начавшейся стройке на Шарташе звучат тем тревожнее, что «случайно» (а если вдуматься, вполне закономерно) совпали с начавшейся застройкой лесной территории на Широкой Речке. Сегодня там началась вырубка деревьев, несмотря на протесты жителей города.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Чиновники «ужали» уральский заказник на 250 гектар
07 марта 2023
07 марта 2023