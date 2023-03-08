«Баден Баден» опять на Шарташе

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

У жителей Екатеринбурга вновь возникла тревога по поводу сохранности одного из самых крупных и популярных лесопарков города — Шарташского. Любители погулять там даже в весеннюю слякоть сообщили о подозрительной активности, возникшей на одном из участков особо охраняемой природной территории.В западной части Шарташского лесопарка горожане заметили строительную технику и работы по закладке фундамента под какой-то объект. Как удалось выяснить активистам, этот участок выделен компании, владеющей сетью «помывочных» комплексов «Баден Баден». Рядовые работники, спешно подготавливающие территорию под какую-то стройку, проговариваются, что там будут сооружать бассейны количеством аж три штуки. Меж тем, в дирекции лесных парков жителей успокаивают — мол, там идёт всего-лишь благоустройство лесопарка, начатое ещё несколько лет назад. Понятно, никого такие заверения не успокоили (тем более, что к уже осуществлённому «благоустройству» Шарташского лесного парка у екатеринбуржцев остались больше вопросы).Сегодня стало известно, что территориальный орган общественного местного самоуправления «Каменные палатки» направил запрос в прокуратуру Кировского района Екатеринбурга. В нём излагается требование провести проверку начавшегося в лесопарке строительства. Кроме того, ТОС «Каменные палатки» озвучил планы провести в ближайшее время круглый стол и обсудить в этом формате застройку берегов озера Шарташа, на которую замахивается то одна, то другая коммерческая организация. К разговору пригласят не только любителей природы, но городских чиновников, экологов и экспертов.Новости о начавшейся стройке на Шарташе звучат тем тревожнее, что «случайно» (а если вдуматься, вполне закономерно) совпали с начавшейся застройкой лесной территории на Широкой Речке. Сегодня там началась вырубка деревьев, несмотря на протесты жителей города.