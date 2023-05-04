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Смог сохранится в Свердловской области до 17 мая

16.52 Четверг, 11 мая 2023
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области смог сохранится до вечера 17 мая. Информация об этом появилась на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».

По данным синоптиков, с 20.00 11 мая до 20.00 17 мая в регионе ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

Синоптики объявили НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения ожидается вечером 17 мая.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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15:55 В Екатеринбурге до 2025 года планируют снести 196 домов
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18:48 Спасённого из огня лосёнка пристроили на эко-ферму под Нижними Сергами
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