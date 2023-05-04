Смог сохранится в Свердловской области до 17 мая

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области смог сохранится до вечера 17 мая. Информация об этом появилась на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».По данным синоптиков, с 20.00 11 мая до 20.00 17 мая в регионе ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.Синоптики объявили НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения ожидается вечером 17 мая.