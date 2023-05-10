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Изменились сроки перекрытия улицы Красных Командиров в Екатеринбурге
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге изменились сроки закрытия движения транспорта по улице Красных Командиров. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Участок улицы Красных Командиров – от Бабушкина до Стачек – будет перекрыт с 16 мая по 23 августа. Это связано со строительством тепловой сети. Изначально планировалось перекрыть улицу с 10 мая по 10 августа.
Объезд закрытого участка предусмотрен по улицам Бабушкина, Войкова, Стачек и Лобкова.
Участок улицы Красных Командиров – от Бабушкина до Стачек – будет перекрыт с 16 мая по 23 августа. Это связано со строительством тепловой сети. Изначально планировалось перекрыть улицу с 10 мая по 10 августа.
Объезд закрытого участка предусмотрен по улицам Бабушкина, Войкова, Стачек и Лобкова.
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