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В Екатеринбурге на три месяца перекроют улицу Красных Командиров
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Красных Командиров. Речь идет об участке от Бабушкина до Стачек.
Перекрытие связано со строительством тепловой сети. Ограничения будут действовать с 10 мая по 10 августа.
Объезжать закрытый участок предлагается по улицам Бабушкина, Войкова, Стачек и Лобкова.
Перекрытие связано со строительством тепловой сети. Ограничения будут действовать с 10 мая по 10 августа.
Объезжать закрытый участок предлагается по улицам Бабушкина, Войкова, Стачек и Лобкова.
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