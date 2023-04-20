В Екатеринбурге на три месяца перекроют улицу Красных Командиров

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Красных Командиров. Речь идет об участке от Бабушкина до Стачек.Перекрытие связано со строительством тепловой сети. Ограничения будут действовать с 10 мая по 10 августа.Объезжать закрытый участок предлагается по улицам Бабушкина, Войкова, Стачек и Лобкова.