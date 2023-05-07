Возрастное ограничение 18+
Режим ЧС отменили в Ревде
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Ревде отменили режим ЧС. Соответствующее постановление 11 мая подписала глава городского округа Татьяна Клепикова.
В Ревде, как и по Свердловской области, запрещается сжигать мусор, сухую траву, разводить огонь, в том числе для приготовления еды в мангалах. Также запрещено применение пиротехнических изделий и проведение пожароопасных работ.
Напомним, что режим ЧС ввели в Ревде 7 мая из-за лесных пожаров.
«Но особый противопожарный режим продолжает действовать, все ограничения в городском округе сохраняются»,
– отметили в администрации Ревды.
В Ревде, как и по Свердловской области, запрещается сжигать мусор, сухую траву, разводить огонь, в том числе для приготовления еды в мангалах. Также запрещено применение пиротехнических изделий и проведение пожароопасных работ.
Напомним, что режим ЧС ввели в Ревде 7 мая из-за лесных пожаров.
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