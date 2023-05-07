Режим ЧС отменили в Ревде





– отметили в администрации Ревды. «Но особый противопожарный режим продолжает действовать, все ограничения в городском округе сохраняются»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Ревде отменили режим ЧС. Соответствующее постановление 11 мая подписала глава городского округа Татьяна Клепикова.В Ревде, как и по Свердловской области, запрещается сжигать мусор, сухую траву, разводить огонь, в том числе для приготовления еды в мангалах. Также запрещено применение пиротехнических изделий и проведение пожароопасных работ.Напомним, что режим ЧС ввели в Ревде 7 мая из-за лесных пожаров.