Возрастное ограничение 18+
Свердловский губернатор опроверг сообщения о поджигателях лесов
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опроверг сообщения в социальных сетях о том, что лесные пожары разгорелись в регионе из-за поджигателей-диверсантов.
По словам главы региона, данная информация не подтвердилась, а пожары в Свердловской области в основном возникают из-за человеческого фактора и неосторожного обращения с огнем.
Ранее Минприроды заявляло об обнаружении фактов поджогов в Егоршинском, Березовском и Тугулымском лесничествах. Под Буланашем и в районе озера Шитовское якобы были «вспышки яркого света», после которых разгорелись пожары, а в районе деревни Галашова очаги возникли одновременно в пяти местах.
Вместе с этим в соцсетях распространяются фотографии и видео из леса, где якобы всё приготовлено к поджогу, а на 70 пикапах якобы ездят диверсанты и специально поджигают леса.
Депутат гордумы Екатеринбурга Тимофей Жуков ранее написал в своем телеграм-канале, что поджигатели якобы ездят по лесам и стреляют из ракетницы или горящими стрелами из лука.
Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых также ранее опроверг сообщения о поджигателях лесов.
По словам главы региона, данная информация не подтвердилась, а пожары в Свердловской области в основном возникают из-за человеческого фактора и неосторожного обращения с огнем.
«Я вижу слухи о том, что виновниками пожара являются диверсанты, которые ходят по лесам и специально их поджигают. Если честно, что чушь»,
– заявил Куйвашев.
Ранее Минприроды заявляло об обнаружении фактов поджогов в Егоршинском, Березовском и Тугулымском лесничествах. Под Буланашем и в районе озера Шитовское якобы были «вспышки яркого света», после которых разгорелись пожары, а в районе деревни Галашова очаги возникли одновременно в пяти местах.
Вместе с этим в соцсетях распространяются фотографии и видео из леса, где якобы всё приготовлено к поджогу, а на 70 пикапах якобы ездят диверсанты и специально поджигают леса.
Депутат гордумы Екатеринбурга Тимофей Жуков ранее написал в своем телеграм-канале, что поджигатели якобы ездят по лесам и стреляют из ракетницы или горящими стрелами из лука.
«Мужики рассказали, что поджоги не случайность и не сезонная особенность. Есть негодяи, которые стреляют в лес из ракетницы или горящими стрелами из лука. Все просто. Говорят, в Ирбитском районе поймали одного такого лесного террориста. А что, дело ведь нехитрое: подъехал поближе к лесу, вышел из машины, запустил пару снарядов и свинтил. А пожарным и волонтерам потом туши…»
– писал Жуков.
– писал Жуков.
Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых также ранее опроверг сообщения о поджигателях лесов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».