Свердловский губернатор опроверг сообщения о поджигателях лесов





– заявил Куйвашев. «Я вижу слухи о том, что виновниками пожара являются диверсанты, которые ходят по лесам и специально их поджигают. Если честно, что чушь»,

«Мужики рассказали, что поджоги не случайность и не сезонная особенность. Есть негодяи, которые стреляют в лес из ракетницы или горящими стрелами из лука. Все просто. Говорят, в Ирбитском районе поймали одного такого лесного террориста. А что, дело ведь нехитрое: подъехал поближе к лесу, вышел из машины, запустил пару снарядов и свинтил. А пожарным и волонтерам потом туши…»



– писал Жуков.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости