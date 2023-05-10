За майские праздники в Свердловской области выявили более 400 грубых нарушений ПДД



Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Автоинспекторы за майские праздники выявили в Свердловской области более 400 грубых нарушений ПДД, связанных с пьяным вождением и вождением без прав.В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что с 5 по 8 мая в регионе проходил рейд мероприятие «Безопасная дорога». Более 170 водителей были задержаны за управление автомобилем в алкогольном либо наркотическом опьянении. В отношении 30 из них решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.Еще 33 водителя отказались от прохождения процедуры освидетельствования. Более 145 свердловчан сели за руль, не имея водительских удостоверений.Так, в Тавде наряд ДПС задержал молодого человека 2004 года рождения, управлявшего ВАЗ-2107 с поддельным водительским удостоверением. Автоинспекторы выявили подделку, отстранили водителя от управления и составили административный материал за управление транспортным средством без прав. Молодой человек пояснил, что не хотел учиться в автошколе и сдавать экзамен, поэтому купил права через интернет. Теперь за бесправную езду с поддельными правами помимо штрафа в размере до 15 тысяч рублей ему грозит и уголовная ответственность.В Ачите зафиксированы два факты управления транспортом детьми. В первом случае 11-летний ребенок управлял автомобилем Toyota, а рядом с ним находился отец. А во втором случае – 11-летний мальчик с разрешения родителей катал на квадроцикле младшую сестру. Родителей детей понесут ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а также за передачу права управления ТС лицам, заведомо не имеющим такового права.