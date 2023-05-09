Екатеринбург вновь затянуло густым дымом



Фото: Ольга Кольтенберг

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге снова наблюдается дым от лесных пожаров. Местные жители жалуются на сильный запах гари.По данным телеграм-канала «Не для протокола», в столицу Урала смог принесло со стороны Асбеста, где находится самая большая площадь возгорания. Согласно данным синоптиков, направление ветра – северо-восточное. Сменится направление на западное только завтра около 04:00 утра. Следовательно, смог останется в Екатеринбурге почти на сутки.Во время смога рекомендуется закрыть окна квартиры или офиса, особенно ночью и утром, использовать увлажнители воздуха, чаще проводить влажную уборку. На улице следует надевать маски и респираторы.Также рекомендуется максимально ограничить курение, избегать употребления алкоголя, отказаться от длительных прогулок и ограничить физические нагрузки. При сильном недомогании, бессоннице и появлении кашля следует обратиться к врачу.