Спасённого в пожаре лосёнка привезли в Дегтярск

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На фоне бесконечной череды новостей о природных пожарах, охвативших Свердловскую область, радостным кажется сообщение о том, что возле посёлка Лебедево из огня спасли лосёнка.Детёныша лося нашли совершенно случайно во время борьбы с огненной стихий. Добровольцы услышали его плач и пошли на звук. Перепуганного, потерявшего родителей и надышавшегося гари малыша отвезли сначала в посёлок Лебедево, который территориально относится к Верхнепышминскому городскому округу. Там его — как смогли успокоили и отпоили молоком. Но решено было, что в посёлке нет специалиста, способного правильно оценить состояние животного и обеспечить ему надлежащий уход. Поэтому из Лебедево лосёнка перевезли в Дегтярск, в Центр реабилитации домашних животных.Сейчас спасённый из огня лосёнок находится под наблюдением ветврачей. Но ему необходимо свежее козлиное молоко и в больших объёмах. Центр реабилитации даже объявил сбор такого молока.Новость о спасённом лосёнке только частично может считаться радостной. Во-первых, неизвестно, удастся ли выходить его в условиях неволи (пока ему подыскивают приют). А во-вторых... страшно представить, сколько животных гибнет в огне в эти жуткие для области дни.