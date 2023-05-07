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Спасённого в пожаре лосёнка привезли в Дегтярск

19.01 Понедельник, 8 мая 2023
Общество
Фото: Центр реабилитации домашних животных
На фоне бесконечной череды новостей о природных пожарах, охвативших Свердловскую область, радостным кажется сообщение о том, что возле посёлка Лебедево из огня спасли лосёнка.

Детёныша лося нашли совершенно случайно во время борьбы с огненной стихий. Добровольцы услышали его плач и пошли на звук. Перепуганного, потерявшего родителей и надышавшегося гари малыша отвезли сначала в посёлок Лебедево, который территориально относится к Верхнепышминскому городскому округу. Там его — как смогли успокоили и отпоили молоком. Но решено было, что в посёлке нет специалиста, способного правильно оценить состояние животного и обеспечить ему надлежащий уход. Поэтому из Лебедево лосёнка перевезли в Дегтярск, в Центр реабилитации домашних животных.

Сейчас спасённый из огня лосёнок находится под наблюдением ветврачей. Но ему необходимо свежее козлиное молоко и в больших объёмах. Центр реабилитации даже объявил сбор такого молока.

Новость о спасённом лосёнке только частично может считаться радостной. Во-первых, неизвестно, удастся ли выходить его в условиях неволи (пока ему подыскивают приют). А во-вторых... страшно представить, сколько животных гибнет в огне в эти жуткие для области дни.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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18:08 В Свердловской области не намерены отменять парад Победы из-за пожаров
17:44 Жители Ирбита из-за слухов стали подозревать в поджогах людей на «Пикапах»
16:25 В Екатеринбурге на каршеринговых электросамокатах заметили подозрительные QR-коды
15:51 В Среднеуральске Renault насмерть сбил 54-летнего пешехода
15:06 С 5 мая в Свердловской области составили 196 протоколов за нарушение пожарной безопасности
14:54 В Верхней Пышме в ходе пожаров сгорели 78 садовых домов
13:36 Куйвашев предложил ужесточить наказание за нарушение пожарного режима
13:10 Пожар в исправительной колонии №62 в Ивделе локализовали
12:37 В Асбесте восстановили водоснабжение
12:13 Из-за пожаров в столицу Урала прибыл министр природных ресурсов и экологии России
11:51 Площадь лесных пожаров в Свердловской области превысила 54 тысячи гектаров
17:37 Из-за аварии на Рефтинском ГРЭС три населенных пунктах остались без электричества
17:27 В Кушве из-за перекрутившихся веревок самодельной качели погибла 9-летняя девочка
16:36 Синоптики обещают заморозки до -5°C в Свердловской области
15:22 Еще в трех поселках Свердловской области объявили режим ЧС
14:18 Более 1,7 тысячи жителей Свердловской области пошли добровольцами тушить пожары
13:31 В Верхнюю Пышму прибыл ретропоезд «Эшелон победы»
12:12 Спасатели предупредили о сильном ветре 7 мая в Свердловской области
11:57 Свердловская прокуратура массово организует проверки по факту пожаров в регионе
11:34 В Верхней Пышме объявили сбор волонтеров для борьбы с лесными пожарами
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