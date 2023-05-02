Почти 5000 свердловчан пострадали от укусов клещей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

С начала сезона от присасывания клещей в Свердловской области пострадали уже 4 955 человек, в том числе 1 122 ребенка. Это в 1,5 раза выше аналогичного периода прошлого года и в 1,23 раза выше среднего многолетнего уровня.В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, что случаи присасывания клещей зафиксированы в 65 муниципалитетах. Больше всего пострадавших – в Байкаловском и Слободо-Туринском муниципальных районах, Пышминском, Талицком, Тугулымском, Ачитском и Артинском городских округах, Алапаевском районе, Каменске-Уральском, Ирбитском МО, Алапаевске и Дегтярске.В Екатеринбурге от укусов клещей пострадали 1 658 человек – 33,5% от всех пострадавших.С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано шесть человек, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» – 37 человек.