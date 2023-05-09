Предупреждение о заморозках продлено в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Синоптики продлили предупреждение о заморозках в Свердловской области. Информация об этом появилась на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».По данным синоптиков, 11-13 мая в регионе ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5°С.Помимо этого, 10-13 мая в Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность – 4 класс горимости леса по региональной шкале, а на юге региона чрезвычайная пожарная опасность – 5 класс горимости леса.