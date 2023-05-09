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Предупреждение о заморозках продлено в Свердловской области
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Синоптики продлили предупреждение о заморозках в Свердловской области. Информация об этом появилась на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».
По данным синоптиков, 11-13 мая в регионе ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5°С.
Помимо этого, 10-13 мая в Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность – 4 класс горимости леса по региональной шкале, а на юге региона чрезвычайная пожарная опасность – 5 класс горимости леса.
По данным синоптиков, 11-13 мая в регионе ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5°С.
Помимо этого, 10-13 мая в Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность – 4 класс горимости леса по региональной шкале, а на юге региона чрезвычайная пожарная опасность – 5 класс горимости леса.
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