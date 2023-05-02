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В Свердловской области за выходные выявили более 200 нарушений правил пожарной безопасности
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За длительные майские выходные в Свердловской области выявили более 200 нарушений правил пожарной безопасности. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Несмотря на особый противопожарный режим и связанные с ним запреты, свердловчане разжигали костры и использовали мангалы на природе. За выходные выявили 225 нарушений. Из них 196 связаны с нарушением требований пожарной безопасности в границах населенных пунктов, а 29 – с нарушением правил пожарной безопасности в лесах.
Места отдыха, леса, участки вдоль дорог и вблизи садоводств для проверки соблюдения правил пожарной безопасности обходили специалисты Минприроды, лесничеств, МВД и МЧС.
Напомним, что в Свердловской области за сутки площадь лесных пожаров увеличилась с 77 тысяч гектаров до 100 тысяч гектаров.
Несмотря на особый противопожарный режим и связанные с ним запреты, свердловчане разжигали костры и использовали мангалы на природе. За выходные выявили 225 нарушений. Из них 196 связаны с нарушением требований пожарной безопасности в границах населенных пунктов, а 29 – с нарушением правил пожарной безопасности в лесах.
Места отдыха, леса, участки вдоль дорог и вблизи садоводств для проверки соблюдения правил пожарной безопасности обходили специалисты Минприроды, лесничеств, МВД и МЧС.
Напомним, что в Свердловской области за сутки площадь лесных пожаров увеличилась с 77 тысяч гектаров до 100 тысяч гектаров.
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