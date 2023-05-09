Возрастное ограничение 18+
Площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась до 100 тысяч гектаров
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области площадь природных пожаров увеличились до 100 033 гектаров. По данным на 08.00 10 мая, в регионе действует 57 пожаров.
Как сообщает телеграм-канал «Не для протокола», за сутки в области зарегистрировано 77 лесных пожаров на площади 104 693 гектаров. Возникло 12 новых пожаров площадью 27 286 гектаров. Ликвидировано 20 возгораний на площади 4 659,9 гектара.
Сейчас в области действуют 57 пожаров. Из них локализовано 20 возгораний на площади 23 122 гектара. Остаются не локализованы 37 пожаров площадью 76 911 гектаров.
Локализованы крупнейшие пожары:
- в Асбесте — один пожар на 4 700 гектаров,
- Березовском ГО — два пожара на 3 165,5 гектара,
- Верхней Пышме — три пожара на 7 470 гектаров,
- Ревде — один пожар на 2 500 гектаров,
- Слободо-Туринском районе — один пожар на 2 419 гектаров,
- Тугулыме — четыре пожара на 1 618 гектаров,
- Талице — два пожара на 912 гектаров.
Самые крупные нелокализованные пожары находятся :
- в Тугулыме — два пожара на 13 062 гектаров,
- Асбесте — три пожара на 11 900 гектаров,
- Сухом Логу — два пожара на 9 500 гектаров,
- Реже — четыре пожара на 6 340 гектаров,
- Богдановиче — два пожара на 6 053,4 гектара,
- Ирбитском районе — три пожара на 5 348 гектаров,
- Пышминском районе — два пожара на 5 037 гектаров,
- Байкаловском районе — два пожара на 4 799,7 гектаров,
- Талице — три пожара на 4 450 гектаров,
- Артемовском — три пожара на 4 195 гектаров,
- Камышловском районе — два пожара на 2 502 гектаров,
- Невьянске — один пожар на 1 800 гектаров,
- Березовском ГО — два пожара на 1 363 гектаров.
Отметим, что вчера глава МЧС Александр Куренков заявил, что с пожарами в Свердловской области удастся справиться уже к 10 мая. Однако площадь лесных пожаров продолжает увеличиваться.
Как сообщает телеграм-канал «Не для протокола», за сутки в области зарегистрировано 77 лесных пожаров на площади 104 693 гектаров. Возникло 12 новых пожаров площадью 27 286 гектаров. Ликвидировано 20 возгораний на площади 4 659,9 гектара.
Сейчас в области действуют 57 пожаров. Из них локализовано 20 возгораний на площади 23 122 гектара. Остаются не локализованы 37 пожаров площадью 76 911 гектаров.
Локализованы крупнейшие пожары:
- в Асбесте — один пожар на 4 700 гектаров,
- Березовском ГО — два пожара на 3 165,5 гектара,
- Верхней Пышме — три пожара на 7 470 гектаров,
- Ревде — один пожар на 2 500 гектаров,
- Слободо-Туринском районе — один пожар на 2 419 гектаров,
- Тугулыме — четыре пожара на 1 618 гектаров,
- Талице — два пожара на 912 гектаров.
Самые крупные нелокализованные пожары находятся :
- в Тугулыме — два пожара на 13 062 гектаров,
- Асбесте — три пожара на 11 900 гектаров,
- Сухом Логу — два пожара на 9 500 гектаров,
- Реже — четыре пожара на 6 340 гектаров,
- Богдановиче — два пожара на 6 053,4 гектара,
- Ирбитском районе — три пожара на 5 348 гектаров,
- Пышминском районе — два пожара на 5 037 гектаров,
- Байкаловском районе — два пожара на 4 799,7 гектаров,
- Талице — три пожара на 4 450 гектаров,
- Артемовском — три пожара на 4 195 гектаров,
- Камышловском районе — два пожара на 2 502 гектаров,
- Невьянске — один пожар на 1 800 гектаров,
- Березовском ГО — два пожара на 1 363 гектаров.
Отметим, что вчера глава МЧС Александр Куренков заявил, что с пожарами в Свердловской области удастся справиться уже к 10 мая. Однако площадь лесных пожаров продолжает увеличиваться.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».