Площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась до 100 тысяч гектаров

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области площадь природных пожаров увеличились до 100 033 гектаров. По данным на 08.00 10 мая, в регионе действует 57 пожаров.Как сообщает телеграм-канал «Не для протокола», за сутки в области зарегистрировано 77 лесных пожаров на площади 104 693 гектаров. Возникло 12 новых пожаров площадью 27 286 гектаров. Ликвидировано 20 возгораний на площади 4 659,9 гектара.Сейчас в области действуют 57 пожаров. Из них локализовано 20 возгораний на площади 23 122 гектара. Остаются не локализованы 37 пожаров площадью 76 911 гектаров.Локализованы крупнейшие пожары:- в Асбесте — один пожар на 4 700 гектаров,- Березовском ГО — два пожара на 3 165,5 гектара,- Верхней Пышме — три пожара на 7 470 гектаров,- Ревде — один пожар на 2 500 гектаров,- Слободо-Туринском районе — один пожар на 2 419 гектаров,- Тугулыме — четыре пожара на 1 618 гектаров,- Талице — два пожара на 912 гектаров.Самые крупные нелокализованные пожары находятся :- в Тугулыме — два пожара на 13 062 гектаров,- Асбесте — три пожара на 11 900 гектаров,- Сухом Логу — два пожара на 9 500 гектаров,- Реже — четыре пожара на 6 340 гектаров,- Богдановиче — два пожара на 6 053,4 гектара,- Ирбитском районе — три пожара на 5 348 гектаров,- Пышминском районе — два пожара на 5 037 гектаров,- Байкаловском районе — два пожара на 4 799,7 гектаров,- Талице — три пожара на 4 450 гектаров,- Артемовском — три пожара на 4 195 гектаров,- Камышловском районе — два пожара на 2 502 гектаров,- Невьянске — один пожар на 1 800 гектаров,- Березовском ГО — два пожара на 1 363 гектаров.Отметим, что вчера глава МЧС Александр Куренков заявил, что с пожарами в Свердловской области удастся справиться уже к 10 мая. Однако площадь лесных пожаров продолжает увеличиваться.